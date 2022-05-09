россияне взорвали эвакуационный мост в Мариуполе

оккупанты России продолжают уничтожать город и убивать мирных жителей. На этот раз военные России взорвали мост, через который проходила эвакуация из оккупированного города. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика и предпринимателя Сергея Таруты.

По его словам, кафиры отрезают путь к спасению гражданским жителям из оккупированного города.

"По имеющейся информации, россияне взорвали мост, которым из Мариуполя происходила эвакуация. Они не просто держат в заложниках мариупольцев, которых прогоняют через ад фильтрационных лагерей. Теперь еще и отрезают пути спасения тем, кто хочет и имеет хотя бы какую-то возможность из этого ада спастись ",- говорится в сообщении политика.