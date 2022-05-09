россияне взорвали эвакуационный мост в Мариуполе

оккупанты России продолжают уничтожать город и убивать мирных жителей. На этот раз военные России взорвали мост, через который проходила эвакуация из оккупированного города. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика и предпринимателя Сергея Таруты.
По его словам, кафиры отрезают путь к спасению гражданским жителям из оккупированного города.
"По имеющейся информации, россияне взорвали мост, которым из Мариуполя происходила эвакуация. Они не просто держат в заложниках мариупольцев, которых прогоняют через ад фильтрационных лагерей. Теперь еще и отрезают пути спасения тем, кто хочет и имеет хотя бы какую-то возможность из этого ада спастись ",- говорится в сообщении политика.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что международную организацию "Врачи без границ" просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя. Минреинтеграции обратилось в международную организацию "Врачи без границ" с просьбой помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя. Об этом сообщил нардеп Михаил Радуцкий. Оккупанты не позволяют вывозить раненых защитников города из металлургического комбината "Азовсталь". Враг штурмует территорию металлургического комбината "Азовсталь", где вместе с украинскими защитниками находятся гражданские. В условиях постоянных обстрелов, недостатка пищи, питьевой воды, медикаментов герои продолжают борьбу. Среди них немало раненых, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Несколько дней назад полевой госпиталь был разбомблен, что делает невозможным лечение раненых. А со страной-агрессором договориться об эвакуации раненых не удается.
Оккупанты отрезают путь для эвакуации из города (фото из открытых источников)