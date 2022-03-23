Россия забирает лучшее: в Мариуполе под завалами дома погибла юная гимнастка (ФОТО)

Россия продолжает бомбить Мариуполь. Так, во время очередного налета российских агрессоров, снаряд в Мариуполе попал в дом, где проживала юная гимнастка Екатерина Дяченко. Дом, где проживала девушка, обрушился после попадания снаряда. О трагедии сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова в своем Инстаграмме.
Из-под завалов спасатели извлекли уже мертвое тело ребенка. Девочка родилась в 2011 году.
"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-нибудь оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому преступлению, найдется место в аду. И как можно скорее",- написала тренер.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в МВД рассказали, за что идут бои в Мариуполе и какова конечная цель Путина. В Мариуполе усилились бои за "Азовсталь". Истинная цель президента РФ Владимира Путина – не "демилитаризация", как говорит российская пропаганда, а деиндустриализация Украины. Такое мнение в ходе общенационального телемарафона высказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Ранее отмечалось, что российские оккупанты устраивают бомбардировки Мариуполя, задействуя для этого 25 истребителей, отправляющихся на Мариуполь из оккупированного Севастополя. В Кремле бросили все силы на то, чтобы установить полный контроль над городом. Сообщается, что город оцеплен элитными российскими войсками, численностью до 14 тысяч. В результате обстрела 80% жилищного фонда города полностью разрушены. Также оккупационные войска не идут на то, чтобы разрешить мирным гражданам Украины массово покинуть город.
Екатерину Дяченко обнаружили под завалами ее дома (фото из открытых источников)