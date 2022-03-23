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Россия забирает лучшее: в Мариуполе под завалами дома погибла юная гимнастка (ФОТО)

Тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова рассказала о трагедии

23 марта 2022, 23:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия продолжает бомбить Мариуполь. Так, во время очередного налета российских агрессоров, снаряд в Мариуполе попал в дом, где проживала юная гимнастка Екатерина Дяченко. Дом, где проживала девушка, обрушился после попадания снаряда. О трагедии сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова в своем Инстаграмме.
Из-под завалов спасатели извлекли уже мертвое тело ребенка. Девочка родилась в 2011 году.
"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-нибудь оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому преступлению, найдется место в аду. И как можно скорее",- написала тренер.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в МВД рассказали, за что идут бои в Мариуполе и какова конечная цель Путина. В Мариуполе усилились бои за "Азовсталь". Истинная цель президента РФ Владимира Путина – не "демилитаризация", как говорит российская пропаганда, а деиндустриализация Украины. Такое мнение в ходе общенационального телемарафона высказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Ранее отмечалось, что российские оккупанты устраивают бомбардировки Мариуполя, задействуя для этого 25 истребителей, отправляющихся на Мариуполь из оккупированного Севастополя. В Кремле бросили все силы на то, чтобы установить полный контроль над городом. Сообщается, что город оцеплен элитными российскими войсками, численностью до 14 тысяч. В результате обстрела 80% жилищного фонда города полностью разрушены. Также оккупационные войска не идут на то, чтобы разрешить мирным гражданам Украины массово покинуть город.

Россия забирает лучшее: в Мариуполе под завалами дома погибла юная гимнастка (ФОТО)

Екатерину Дяченко обнаружили под завалами ее дома (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.instagram.com/meschanenkova_n/
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