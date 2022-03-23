Россия забирает лучшее: в Мариуполе под завалами дома погибла юная гимнастка (ФОТО)

Россия продолжает бомбить Мариуполь. Так, во время очередного налета российских агрессоров, снаряд в Мариуполе попал в дом, где проживала юная гимнастка Екатерина Дяченко. Дом, где проживала девушка, обрушился после попадания снаряда. О трагедии сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова в своем Инстаграмме.

Из-под завалов спасатели извлекли уже мертвое тело ребенка. Девочка родилась в 2011 году.