Россия скрыто завезла в ОРДЛО технику и топливо: что еще выяснили разведчики

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали доказательства того, что в течение января Российская Федерация доставляла на оккупированные украинские территории технику, оружие и горючее. Об этом говорится на официальной странице ГУР в Facebook, передает портал "Комментарии".

Россия завозит на Донбасс топливо и технику. Фото из открытых источников

По данным разведчиков, в январе российская сторона отвезла на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей около 9 тысяч тонн горючего, боеприпасы, вооружение, несколько танков, бронированных машин, беспилотники и артиллерийские установки.

"В частности, в январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", — говорится в отчете ГУР.

Также в конце января боевики пригласили в Вооруженные силы Российской Федерации дополнительное вооружение, а также запчасти для ремонта военной техники.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео . Якобы на видео должны быть обстрелы жилых кварталов Донбасса украинской армией, в том числе с применением беспилотников "Байрактар" и другого оружия, находящегося на вооружении украинской армии.

Читайте также: Китай потребует у НАТО не принимать новых членов: о чем договорился Путин с Си Цзиньпин





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!