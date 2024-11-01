Россия обстреливает украинские позиции слезоточивым газом: для чего это нужно врагу

Бойцы "Интернационального Легиона" в Кременной сняли обстрел, во время которого оккупанты сбросили боеприпасы со слезоточивым газом. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

Иллюстративное фото

Он отметил, что цель таких обстрелов – заставить защитников Украины покинуть укрытие, чтобы потом поразить артиллерией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты жарят шашлык в одной из заброшенных квартир оккупированного города Донбасса (ВИДЕО)

Враги "освобождают" один за другим города Донбасса, превращающие уютные дома в руины. В одной из таких квартир оккупанты решили развести костер книгами прямо на полу, чтобы пожарить мясо.

Видео и фото оккупантов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. "Русский" мир пришел в один из пустых и уничтоженных городов Донецкой области. Российские военнослужащие обустроились в одной из оставленных мирными жителями квартир, разводят огонь книгами и жарят мясо прямо на полу", — написал журналист. Видео – по ссылке.

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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о том, что ее и другие правки по финансированию еВосстановление в Бюджете-2025 в первом чтении отклонено.

Сообщение главы партии "Слуга народа" прокомментировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что "в переводе это означает, что мариупольцы могут не надеяться получить ни компенсации, ни помощь от государства за потерю жилья".

Отметим, что в Украине до сих пор нет механизма получения компенсации за разрушенное жилье жителям оккупированных с 2022 года городов – Мариуполя, Попасной, Северодонецка, Бахмута, Лисичанска и других. Если жители деоккупированных территорий и владельцы жилья, которое оккупанты разрушают обстрелами на территории, подконтрольной Украине, получают компенсацию на восстановление и жилищные сертификаты на приобретение нового жилья, то у сотни тысяч переселенцев Донецкой и Луганской областей нет такой возможности.