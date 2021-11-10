Родственника покойного мэра Кривого Рога нашли повешенным

10 ноября нашли повешенным другого родственника покойного мэра Кривого Рога. На этот раз совершил самоубийство двоюродный брат – Борис Павлов. Об этом сообщает УНИАН.



Мужчину нашли повешенным, фото из открытых источников

Мужчину обнаружили в петле в его собственном доме. О трагедии в местную полицию сообщила сожительница покойного. Женщина пришла к нему домой и увидела бездыханное тело. На место прибыли следователи. Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

О том, обнаружены ли на теле мужчины признаки насильственной смерти, не сообщается. В полиции не комментируют событие. По факту будет открыто уголовное производство чтобы выяснить причины смерти мужчины. О покойном Борисе известно, что у него была болезнь — туберкулез, он болел длительное время.

Как пишет Обозреватель, у мужчины вроде бы диагностировали онкологическое заболевание кишечника и пищевода.

Портал "Комментарии" сообщал, что родной брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова был обнаружен мертвым. Мужчину обнаружили мертвым в его квартире в городе Кривой Рог. На место прибыли полицейские, тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Андрей – это младший брат покойного мэра. По результатам экспертиз Андрей умер от отравления алкоголем.



Летом Украину всколыхнула информация о смерти мэра города Кривого Рога. У тела нашли охотничий карабин. Пока что причины смерти мэра до сих пор не установлены, продолжается досудебное следствие. У полиции было несколько версий, однако во время пресс-конференций говорили, что в его доме не было никого постороннего кроме покойного в ночь перед трагедией.



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