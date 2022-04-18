РФ сосредоточила в Черном море много крылатых ракет: что известно

В акватории Черного моря находится пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", всего у них не менее 36 ракет. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер украинского оборонного министерства Александр Мотузянык.

РФ сосредоточила в Черном море много крылатых ракет (фото из открытых источников)

По его словам, за минувшие сутки число вылетов экипажей оперативно-тактической авиации РФ увеличилось в полтора раза.

Сейчас в Черном море находится пять вражеских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Сила их потенциального суммарного залпа – не менее 36 ракет", – подытожил Александр Мотузяник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты в Геническе установили памятник российскому революционеру. Во временно оккупированном русскими захватчиками Геническом Херсонской области оккупанты вместе с коллаборантами установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Как сообщает портал "Комментарии", о памятнике "вождю" отрапортовал у себя в Facebook коллаборант Геннадий Малюков. В подтверждение своих слов Малыш выложил фото памятника, которое лаконично подписал: "Памятник Ильичу установлен!". Привлекают сразу несколько нюансов. Во-первых, установленный памятник Ленину – это не тот памятник, который до декоммунизации стоял в Геническе. Памятник кафиры раздобыли другой. Во-вторых, как видно из фото. Над административным зданием кафиры установили сразу два флага – русский и красный. Памятник Ленину вышел как конструктор, потому что видно, что его собирали из трех частей: ноги, торс и голова.

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