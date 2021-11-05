Резкий скачок онкологии: что показало исследование волос пострадавших от деятельности НГЗ

Отходы производства Николаевским глиноземным заводом (НГЗ) – красный шлам – катастрофически воздействуют на здоровье людей. Это подтвердило исследование волос жителей региона на предмет наличия в них токсических веществ, заявил судебный эксперт Евгений Юрченко в интервью изданию "Фокус", сообщает издание "Комментарии".

Красный шлам Николаевского глиноземного завода. Фото: из открытых источников

Для исследования отбирали пробы волос, минерализовали в соответствии с токсикологической методикой, а после подвергали спектральному анализу для выявления тех или иных элементов и их количества. Юрченко объяснил, почему для определения уровня загрязнения подходят именно волосы.

"Можно обнаружить те или иные элементы в почве, но это же ещё не значит, что этот элемент мигрировал в организм человека. А прямое доказательство – это только исследование волос человека. Потому что другой орган изъять у живого человека невозможно. Кровь или моча не дают перманентный результат. Сегодня есть, а завтра нет. Волосы дают ретроспективный результат. Они показывают именно хроническое воздействие. Это наиболее ценный материал для исследования влияния загрязнений на людей", — пояснил Юрченко.

В волосах людей, проживающих в районах Николаевского глиноземного завода, выявлены такие элементы, как алюминий, хром, железо, никель. По словам Юрченко, из всех элементов наибольшую обеспокоенность вызывает хром, поскольку он обладает канцерогенной активностью. Повышенное содержание хрома в организме – опасный знак. Кроме того, период полувыведения хрома и никеля — около года, поэтому они, в отличие от других элементов, дольше задерживаются в организме.

"Результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что хранение шлама происходит ненадлежащим образом. Шлам, безусловно, выходит за пределы санитарных зон и попадает в окружающую среду, почву, воду, атмосферу. Это происходит не один год. Не проводятся необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить нераспространение шлама на окружающие территории. Поэтому шламохранилище – небезопасное место для хранения", — резюмировал эксперт.

Напомним, в Николаеве почти год продолжаются судебные разбирательства между местными жителями и Николаевском глиноземным заводом. Пострадавшие жители региона отстаивают свое право дышать воздухом без примеси химических элементов. Заводской районный суд Николаева уже вынес решение удовлетворить иск пострадавших и выплатить им компенсацию. А в сентябре Николаевский апелляционный суд начал рассмотрение "дела НГЗ", так как руководство завода не согласилось выплачивать компенсацию пострадавшим. Из-за выбросов красного шлама к 2019 году в районах, прилегающих к шламохранилищам, резко возросла смертность от рака. Так, в Витовском районе в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза, число умерших от заболеваний ротовой полости увеличилась на 259%. В целом по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ за 2011-19 годы стало больше на 38,6%.

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