Резкий скачок онкологии: что показало исследование волос пострадавших от деятельности НГЗ

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Станислав Молчанов
Отходы производства Николаевским глиноземным заводом (НГЗ) – красный шлам – катастрофически воздействуют на здоровье людей. Это подтвердило исследование волос жителей региона на предмет наличия в них токсических веществ, заявил судебный эксперт Евгений Юрченко в интервью изданию "Фокус", сообщает издание "Комментарии".
Красный шлам Николаевского глиноземного завода. Фото: из открытых источников
Для исследования отбирали пробы волос, минерализовали в соответствии с токсикологической методикой, а после подвергали спектральному анализу для выявления тех или иных элементов и их количества. Юрченко объяснил, почему для определения уровня загрязнения подходят именно волосы.
В волосах людей, проживающих в районах Николаевского глиноземного завода, выявлены такие элементы, как алюминий, хром, железо, никель. По словам Юрченко, из всех элементов наибольшую обеспокоенность вызывает хром, поскольку он обладает канцерогенной активностью. Повышенное содержание хрома в организме – опасный знак. Кроме того, период полувыведения хрома и никеля — около года, поэтому они, в отличие от других элементов, дольше задерживаются в организме.
Напомним, в Николаеве почти год продолжаются судебные разбирательства между местными жителями и Николаевском глиноземным заводом. Пострадавшие жители региона отстаивают свое право дышать воздухом без примеси химических элементов. Заводской районный суд Николаева уже вынес решение удовлетворить иск пострадавших и выплатить им компенсацию. А в сентябре Николаевский апелляционный суд начал рассмотрение "дела НГЗ", так как руководство завода не согласилось выплачивать компенсацию пострадавшим. Из-за выбросов красного шлама к 2019 году в районах, прилегающих к шламохранилищам, резко возросла смертность от рака. Так, в Витовском районе в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза, число умерших от заболеваний ротовой полости увеличилась на 259%. В целом по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ за 2011-19 годы стало больше на 38,6%.
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