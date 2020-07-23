Режиссер фильма "Земляне" прокомментировал захват заложников в Луцке

Режиссер фильма "Земляне", который Максим Плохой через захват заложников в Луцке потребовал пересмотреть у всех украинцев и топ-чиновников, заявил, что осуждает террористический акт. Об этом сообщает издание "Фокус".

"Земляне" не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наше послание – это сострадание ко всем живым существам. Содержание этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. Однако мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор", - прокомментировал произошедшее Шон Монсон.

При этом он отметил, что власти Украины проявили себя отважно, не позволив понести потери человеческих жизней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что фильм "Земляне" за сутки буквально взлетел в количестве запросов и популярности по всему миру, учитывая обстоятельства в Луцке.

Как поясняют в Google, числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и периода времени. Так, 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе.







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