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«Репортеры без границ» назвали самые частые причины убийств журналистов в 2020 году

В 2020 году были убиты по меньшей мере 50 журналистов, большинство из которых находились за пределами воюющих стран

29 декабря 2020, 22:41
Автор:

Татьяна Веремеева

В этом году по меньшей мере 50 журналистов и работников средств массовой информации были убиты во всем мире, согласно ежегодному опросу "Репортеров без границ". Об этом пишет CNN.

«Репортеры без границ» назвали самые частые причины убийств журналистов в 2020 году

Журналистика. Фото из открытых источников

Обзор показывает, что журналисты все чаще становятся жертвами из-за своей работы. Около 84% журналистов в этом году были убиты преднамеренно, против 63% в 2019 году. Данные охватывают период с 1 января по 15 декабря.

Чаще всего жертвами становятся журналисты, которые проводят расследования. Десять журналистов были убиты после публикации расследований о случаях коррупции на местах или нецелевого использования государственных средств, а четверо были убиты за свои репортажи об организованной преступности. Между тем, "Репортеры без границ" отметили новую тенденцию в 2020 году – семь журналистов были убиты во время освещения протестов.

В докладе отмечается тревожное увеличение числа убийств работников средств массовой информации в странах, считающихся "мирными". В 2020 году 68% убитых журналистов работали в странах, которые не находились в состоянии войны. В 2019 году таких было 62%, а в 2018 году – 60%.

"Репортеры без границ" также отмечают, что журналистов убивают не из-за самой профессии, а из-за того, что они слишком далеко заходят в своих расследованиях.

Больше всего журналистов в течение 2020 года убили в Мексике – 5 жертв. Ирак оказался на втором месте с шестью смертями, за ним следовал Афганистан с пятью. В Индии и Пакистане были убиты по четыре журналиста.

Напомним, журналистку в Ухане посадили на 4 года из-за новостей о COVID-19.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/29/world/reporters-without-borders-journalists-killed-intl/index.html
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