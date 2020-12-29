«Репортеры без границ» назвали самые частые причины убийств журналистов в 2020 году

В этом году по меньшей мере 50 журналистов и работников средств массовой информации были убиты во всем мире, согласно ежегодному опросу "Репортеров без границ". Об этом пишет CNN.



Журналистика. Фото из открытых источников

Обзор показывает, что журналисты все чаще становятся жертвами из-за своей работы. Около 84% журналистов в этом году были убиты преднамеренно, против 63% в 2019 году. Данные охватывают период с 1 января по 15 декабря.

Чаще всего жертвами становятся журналисты, которые проводят расследования. Десять журналистов были убиты после публикации расследований о случаях коррупции на местах или нецелевого использования государственных средств, а четверо были убиты за свои репортажи об организованной преступности. Между тем, "Репортеры без границ" отметили новую тенденцию в 2020 году – семь журналистов были убиты во время освещения протестов.

В докладе отмечается тревожное увеличение числа убийств работников средств массовой информации в странах, считающихся "мирными". В 2020 году 68% убитых журналистов работали в странах, которые не находились в состоянии войны. В 2019 году таких было 62%, а в 2018 году – 60%.

"Репортеры без границ" также отмечают, что журналистов убивают не из-за самой профессии, а из-за того, что они слишком далеко заходят в своих расследованиях.

Больше всего журналистов в течение 2020 года убили в Мексике – 5 жертв. Ирак оказался на втором месте с шестью смертями, за ним следовал Афганистан с пятью. В Индии и Пакистане были убиты по четыре журналиста.

Напомним, журналистку в Ухане посадили на 4 года из-за новостей о COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!