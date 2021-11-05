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Ремонт в Верховной Раде: стало известно, сколько потратят на кулуары нардепов

Парламент планирует обновить кулуары на общую сумму более 41 млн. гривен

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинский парламент планирует обновить кулуары на общую сумму более 41 млн гривен. Все необходимые строительные и реставрационные работы будет выполнять частное общество, ставшее победителем тендера.

Ремонт в Верховной Раде: стало известно, сколько потратят на кулуары нардепов

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя информацию, размещенную в системе Prozorro.

Заказчиком реконструкции выступает Департамент дел аппарата парламента. Победителем тендера определена компания "Брилиантс Групп", которая приступит к выполнению запланированного и будет обновлять третий этаж парламентского дома на улице Грушевского, 5. В частности, здесь планируют улучшить условия для работы работников украинских медиа и оборудовать там пресс-центр. На эти работы потратят немалую сумму – более 41 млн гривен.

Стоит отметить, что главными конкурентами фирмы — победителя тендера были представители проектировщика "Грин имение" и ФОПу Каримова Александра Викторовича из Киева. Никто из них не думал сбавлять цены во время аукциона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Верховная Рада приняла проект госбюджета на следующий год . Народные депутаты приняли в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (№6000) за основу. "За" документ проголосовали 264 депутата. Из партии "Слуга народа" проголосовало 223, из партии "Батькивщина" — 2, из партии "За будущее" — 12, из партии "ДОВЕРИЕ" — 16 и еще 11 внефракционных депутатов. Известно, что "за" проголосовали члены фракции "Батькивщины" — Мейдич и Яценко. Фракция "Европейской Солидарности" подвергла критике проект бюджета и проголосовала "против". Во фракции ОПЗЖ — 12 депутатов проголосовали "против", семь — воздержались. Дмитрий Разумков проголосовал "за". Не голосовала фракция "Голоса".


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/remont-verhovnoy-rade-kuluary-zdanii-potratyat-1636124479.html
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