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Ректора и проректора поймали на зачислении уклонистов для отсрочки от мобилизации

В Закарпатье задержаны руководители университета за схему с "липовыми студентами"

сегодня, 18:14
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Черновалова Кристина

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали ректора и бывшего проректора одного из частных университетов. Их обвиняют в том, что они незаконно зачисляли мужчин призывного возраста в учебное заведение, чтобы те могли получить отсрочку от мобилизации. В ходе расследования выявлено 225 фиктивных студентов, которых официально оформили на обучение без вступительных экзаменов. Об это написали журналисты УНИАН.

Ректора и проректора поймали на зачислении уклонистов для отсрочки от мобилизации

В Закарпатье задержаны ректор и проректор

Согласно  данным журналистов, руководство университета заключило договорённость с военными, чтобы облегчить процесс получения отсрочки для уклонистов. За свои услуги они брали 1500 евро за зачисление, а сотрудник военной службы правопорядка требовал ещё от 500 до 1000 долларов за оформление документов, необходимых для отсрочки.

После выявления этой схемы, местные власти аннулировали все отсрочки, выданные 225 "студентам", а сама схема помогла уклониться от призыва около 300 мужчинам.

Ректор и другие участники схемы были задержаны, им предъявили обвинения в препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины. Теперь им грозит серьёзное наказание. Суд постановил арестовать фигурантов дела, но они могут выйти под залог, общая сумма которого составляет более 3 миллионов гривен.

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Источник: https://t.me/SBUkr/13108
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