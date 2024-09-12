Ребенок чуть не задохнулся на пожаре: как спасли мальчика (ВИДЕО)

Событие произошло вчера, в квартире на втором этаже девятиэтажки в Николаеве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасение ребенка. Фото: скриншот из видео ГСЧС Николаевщины

Во время разведки в одной из плотно задымленных комнат спасатели обнаружили семилетнего мальчика и вынесли его на свежий воздух. До прибытия скорой пожарной системы с помощью аппарата на сжатом воздухе обеспечивали ему вентиляцию легких, ведь он успел вдохновляться продуктами горения.

В дальнейшем медики госпитализировали мальчика в больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В доме на пожаре погибли двое детей

Возгорание возникло 9 сентября вечером в с. Купель Хмельницкого района. Горел жилой дом.

В помещении пожарные обнаружили тела двоих детей 2016 и 2019 годов рождения. Вероятно, они отравились продуктами горения.

"Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и постоянно проверять исправность электро- и газового оборудования", – отмечают спасатели. Какая причина возгорания – читайте по ссылке.

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Ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасатели с помощью медицинских ношей спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой помощи. Что сейчас с ребенком – читайте по ссылке.

В Одессе внезапно скончался 19-летний курсант

19-летний курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур умер во время игры в волейбол. О смерти курсанта сообщили в университете, отметив, что трагедия произошла 8 сентября.

"С глубокой грустью и скорбью извещаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура. Что именно произошло – читайте по ссылке.



