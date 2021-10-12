Ребенка отбросило на несколько метров: полицейские сбили на переходе женщину с ребенком (ВИДЕО)

На Ивано-Франковщине, в маленьком городке Снятин произошло ДТП с участием патрульного авто местной полиции. Машина на пешеходной зебре наехал на горожанку с малышом на руках. Об этом сообщает ТСН.

На Прикарпатье патрульное авто наехало на женщину с ребенком прямо на зебре (фото из открытых источников)

Молодая мама с мальчиком шли спокойно через дорогу, но тут на них налетел патрульный полицейский экипаж.

Во время столкновения полуторагодовалый ребенок отлетел на несколько метров и упал на тротуар, а его мама, от удара упала на капот авто и чуть не покалечилась обломками от лобового стекла.

Скорая сразу забрала их в местную больницу. К счастью, они сильно не пострадали. В молодой горожанки от столкновения произошел ушиб головы, а ее мальчик только сильно испугался.

В пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области предоставили свою версию ДТП на пешеходной зебре. Полицейские, которые мчались на вызов, не заметили горожанку с малышом, потому что они зашли туда, минуя грузовой автомобиль. Но отметили, что обязательно проведут по этому случаю служебное расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре патрульные преследовали беглеца и сбили женщину . По информации правоохранителей, один из патрульных экипажей города получил сигнал о том, что неизвестные проникли в одну из квартир в Соборном районе города. Полицейские, которые включились в работу, увидели неизвестного на мотоцикле, внешне похожего на вора и с соответствующими звуковыми сигналами подъехали к нему. Но последний не сбавил движение и начал бегство. Днепрянин полностью игнорировал требования патрульных копов об остановке. Напротив, нарушал правила дорожного движения, мчался на мотоцикле по тротуарам и создавал опасную ситуацию для горожан.





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