Реакция политиков на авиакатастрофу в Броварах и смерть Монастырского

18 января в Броварах потерпел авиакатастрофу вертолет на котором находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По сообщению МВД в результате падения вертолета погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе трое детей. Украинские и мировые политики отреагировали на трагедию в Украине. Об их реакции сообщает портал "Комментарии".



Трагедия в Броварах. Фото из открытых источников

Утром 18 января вертолет упал на территорию детского сада города Бровары. В авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и еще 17 человек. Политики и государственные деятели выразили свои соболезнования семьям погибших.

"Мои друзья, государственные деятели Украины – министр внутренних дел Денис Монастырский, Евгений Енин и Юрий Лубкович погибли в крушении вертолета в Броварах. Также погибли все, кто был на борту вертолета. Мы всегда будем помнить вас. Ваши семьи всегда будут под защитой друзей и государства. Вечная память вам, друзья", — пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что услышала об аварии вертолета в Украине. Самые глубокие соболезнования Денису Шмыгалю, украинскому народу и семьям погибших. Эстония скучает вместе с вами. Еще одно трагическое напоминание о невероятно высокой цене, которую платит Украина во время борьбы за свободу против России", — пишет премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.





"Известие о смерти Дениса Монастырского, Евгения Енина и Юрия Лубковича меня глубоко поразило. Мои соболезнования семьям всех жертв этой трагедии. Денис – настоящий украинский герой", — сообщает Комиссар ЕС по внутренним делам Льва Йоханссон.





"С ужасом узнал о смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были отличными партнерами и друзьями. Мои глубокие соболезнования родным и близким", — посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Трагическая новость об аварии вертолета в Украине сегодня утром, унесшей жизни министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и мирных жителей. Денис был настоящим другом Великобритании. Мы готовы поддержать Украину чем сможем", — выражает соболезнование министр иностранных дел Великой Британии Джеймс Клэверли.









"Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", — реагирует на авиакатастрофу Денис Шмигаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах аварии и куда летело руководство МВД.

Также "Комментарии" писали о реакции Папы Римского на трагедию в Днепре.

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