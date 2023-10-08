Реакция мира на внезапное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль

Палестинская группировка ХАМАС совершила самую большую атаку на Израиль за последние годы. В результате этих действий были убиты и захвачены в заложники сотни людей, еще тысячи пострадали и получили травмы. Боевики вошли в израильские города близ Сектора Газа, а израильская армия ввела свои войска. Портал "Комментарии" собрал реакции мировых лидеров на события в Израиле.

Реакция мира на нападение ХАМАСа на Израиль. Фото из открытых источников

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "право Израиля на самооборону не может быть подвергнуто сомнению", и выразил соболезнования "всем, чьи семьи и друзья погибли во время террористического нападения".

"Верим, что порядок будет восстановлен, а террористы уничтожены. Мир должен быть единым и солидарным, чтобы террор никогда не пытался завоевать или уничтожить жизнь где угодно в мире", — сказал Зеленский.

США

Представительница Белого дома Эдриен Уотсон в своем заявлении сообщила, что США "однозначно осуждает" атаку ХАМАС. А президент США предложил поддержку Израилю.

"Я предложил нашу поддержку и подтвердил свою непреклонную преданность безопасности Израиля", — заявил Байден.

ЕС



Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляен также осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль.

"Я однозначно осуждаю атаку, совершенную террористами ХАМАС против Израиля. Израиль имеет право защищаться от таких ужасных атак", — написала в соцсетях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Россия

Российские официальные лица призвали прекратить стрельбу и наладить переговорный процесс.

"Мы призываем Палестину и Израиль прекратить огонь, насилие и проявить необходимую сдержанность", — сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лига арабских государств

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт призвал "немедленно прекратить военные операции в Газе" и "цикл вооруженного противостояния между двумя сторонами".

"Продолжение Израилем насильственной и экстремистской политики является бомбой замедленного действия, лишающей регион какой-либо серьезной возможности для стабильности в будущем", — считает Ахмед Гейт.

Иран

Иран поддержал движение ХАМАС и заявил, что палестинцы находятся под оккупацией Израиля.

"Мы будем поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима", – сказал советник верховного лидера Ирана.

Ливан

Ливанская политическая партия "Хезболла", которая в США и Израиле признана террористической организацией, также поддержала движение ХАМАС и заявили, что операция имеет "божественную поддержку и обещает окончательную и полную победу", а Израиль теперь отвечает за свои преступления.



Большинство стран Европы в своих сообщениях осудили действие ХАМАС, в частности, это касается Франции, Германии, Италии, Греции, Чехии, Бельгии и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента намекнули, кто стоит за ХАМАС.