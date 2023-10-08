Реакция мира на внезапное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Палестинская группировка ХАМАС совершила самую большую атаку на Израиль за последние годы. В результате этих действий были убиты и захвачены в заложники сотни людей, еще тысячи пострадали и получили травмы. Боевики вошли в израильские города близ Сектора Газа, а израильская армия ввела свои войска. Портал "Комментарии" собрал реакции мировых лидеров на события в Израиле.
Реакция мира на нападение ХАМАСа на Израиль. Фото из открытых источников
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "право Израиля на самооборону не может быть подвергнуто сомнению", и выразил соболезнования "всем, чьи семьи и друзья погибли во время террористического нападения".
США
Представительница Белого дома Эдриен Уотсон в своем заявлении сообщила, что США "однозначно осуждает" атаку ХАМАС. А президент США предложил поддержку Израилю.
ЕС
Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляен также осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль.
Россия
Российские официальные лица призвали прекратить стрельбу и наладить переговорный процесс.
Лига арабских государств
Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт призвал "немедленно прекратить военные операции в Газе" и "цикл вооруженного противостояния между двумя сторонами".
Иран
Иран поддержал движение ХАМАС и заявил, что палестинцы находятся под оккупацией Израиля.
Ливан
Ливанская политическая партия "Хезболла", которая в США и Израиле признана террористической организацией, также поддержала движение ХАМАС и заявили, что операция имеет "божественную поддержку и обещает окончательную и полную победу", а Израиль теперь отвечает за свои преступления.
Большинство стран Европы в своих сообщениях осудили действие ХАМАС, в частности, это касается Франции, Германии, Италии, Греции, Чехии, Бельгии и других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента намекнули, кто стоит за ХАМАС.
Обсуждения
Новости