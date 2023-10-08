logo

BTC/USD

27930.25

ETH/USD

1629.23

LTC/USD

65.58

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Реакция мира на внезапное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция мира на внезапное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль

Мировые лидеры отреагировали на агрессивные действия атаковавших Израиль террористов.

сегодня, 09:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Палестинская группировка ХАМАС совершила самую большую атаку на Израиль за последние годы. В результате этих действий были убиты и захвачены в заложники сотни людей, еще тысячи пострадали и получили травмы. Боевики вошли в израильские города близ Сектора Газа, а израильская армия ввела свои войска. Портал "Комментарии" собрал реакции мировых лидеров на события в Израиле.

Реакция мира на внезапное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль

Реакция мира на нападение ХАМАСа на Израиль. Фото из открытых источников

Украина


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "право Израиля на самооборону не может быть подвергнуто сомнению", и выразил соболезнования "всем, чьи семьи и друзья погибли во время террористического нападения".

"Верим, что порядок будет восстановлен, а террористы уничтожены. Мир должен быть единым и солидарным, чтобы террор никогда не пытался завоевать или уничтожить жизнь где угодно в мире", — сказал Зеленский.

США

Представительница Белого дома Эдриен Уотсон в своем заявлении сообщила, что США "однозначно осуждает" атаку ХАМАС. А президент США предложил поддержку Израилю.

"Я предложил нашу поддержку и подтвердил свою непреклонную преданность безопасности Израиля", — заявил Байден.

ЕС

Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляен также осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль.

"Я однозначно осуждаю атаку, совершенную террористами ХАМАС против Израиля. Израиль имеет право защищаться от таких ужасных атак", — написала в соцсетях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Россия

Российские официальные лица призвали прекратить стрельбу и наладить переговорный процесс.

"Мы призываем Палестину и Израиль прекратить огонь, насилие и проявить необходимую сдержанность", — сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лига арабских государств

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт призвал "немедленно прекратить военные операции в Газе" и "цикл вооруженного противостояния между двумя сторонами".

"Продолжение Израилем насильственной и экстремистской политики является бомбой замедленного действия, лишающей регион какой-либо серьезной возможности для стабильности в будущем", — считает Ахмед Гейт.

Иран

Иран поддержал движение ХАМАС и заявил, что палестинцы находятся под оккупацией Израиля.

"Мы будем поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима", – сказал советник верховного лидера Ирана.

Ливан

Ливанская политическая партия "Хезболла", которая в США и Израиле признана террористической организацией, также поддержала движение ХАМАС и заявили, что операция имеет "божественную поддержку и обещает окончательную и полную победу", а Израиль теперь отвечает за свои преступления.

Большинство стран Европы в своих сообщениях осудили действие ХАМАС, в частности, это касается Франции, Германии, Италии, Греции, Чехии, Бельгии и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента намекнули, кто стоит за ХАМАС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!