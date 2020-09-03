Разрушительные пожары в Луганской области достигли Попаснянского района

В Луганской области кроме пожаров в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах пылает огонь и в разных уголках Попаснянского района. Об этом сообщила пресс-служба районной госадминистрации.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар в Новоалександровке. Там огнем уже повреждены дома людей.

Фото: пресс-служба Попаснянской РГА

По имеющейся информации, пожары в Попаснянском районе продолжаются с 1 сентября. Сегодня, 3 сентября, возгорание произошло в Малорязанцевском и Вовчеярском поселковых советах района. Также повторно загорелось поле неподалеку от Новоалександровки.

В некоторых населенных пунктах огонь захватил заброшенные дома. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание, работает три спасательные команды.

Сообщается, что 1 сентября спасатели тушили возгорание сухостоя в поле между селом Новоалександровка и окраиной Попасной. Пожар перекинулся на семь домов в Новоалександровке. Накануне вечером спасателям удалось потушить пламя в окрестностях города Золотое-1.

Масштабные пожары в Луганской области унесли жизни одного человека, огонь распространился на 1000 гектаров, в результате чего погиб один человек, еще двое с ожогами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу. Огонь уничтожил 13 заброшенных домов.

Министр МВД Арсен Аваков сообщил, что все пострадавшие получат материальную помощь около 300 тыс. грн.



Ранее "Комментарии" сообщали, что военный, участвовавший в тушении пожара погиб. Таким образом, число жертв бедствия увеличилось до двух.



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