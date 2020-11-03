kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13523.56

ETH/USD

378.88

LTC/USD

52.66

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Разоблачена преступная группировка, которая занималась вербованием украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Разоблачена преступная группировка, которая занималась вербованием украинцев

Нацполиция задержала торговцев людьми, которые в течение пяти лет продали более 200 украинцев

сегодня, 12:00
Автор:

Кириєнко Анна

Пресс-центр Министерства внутренних дел Украины сообщил, Нацполиция в сотрудничестве с ЕВРОПОЛОМ, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании разоблачила и задержала транснациональную преступную группировку торговцев людьми.

Разоблачена преступная группировка, которая занималась вербованием украинцев

Фото: пресс-центр Министерства внутренних дел Украины

Преступниками оказались 5 жителей Одесской области и Крыма. Нелегальным бизнесом они занимаются с 2015 года.

Злоумышленники заставляли украинцев незаконно перевозить мигрантов. Сначала предлагали заработок, отправляли работников в Турцию, там мигрантов вербовали и заставляли работать на нелегальной контрабанде людей. Один завербованный украинец стоил около $ 3 тысяч.

Полиция подсчитала, фигуранты за время своей деятельности завербовали более 200 украинцев.

Главной задачей уже завербованных людей стала контрабанда мигрантов через Черное море в страны Европы.

Пострадавшие от преступников украинцы не знали, какое наказание предусматривает их деятельность. Злоумышленники рассказывали, в случае задержания человеческой контрабанды, украинцев просто депортируют домой, где они могут в худшем случае получить многомесячный запрет на въезд в другие страны. На самом деле их нелегальная деятельность серьезно карается Уголовным Кодексом Украины согласно статье "Торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины".

Самим организаторам группировки грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также сообщаем, дочь блогера Елены Лоран похитили ради выкупа $ 200 000.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/35837_Nacpoliciya_vikrila_transnacionalne_zlochinne_ugrupovannya_torgovciv_lyudmi.htm
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ