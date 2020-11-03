Разоблачена преступная группировка, которая занималась вербованием украинцев

Пресс-центр Министерства внутренних дел Украины сообщил, Нацполиция в сотрудничестве с ЕВРОПОЛОМ, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании разоблачила и задержала транснациональную преступную группировку торговцев людьми.

Фото: пресс-центр Министерства внутренних дел Украины

Преступниками оказались 5 жителей Одесской области и Крыма. Нелегальным бизнесом они занимаются с 2015 года.

Злоумышленники заставляли украинцев незаконно перевозить мигрантов. Сначала предлагали заработок, отправляли работников в Турцию, там мигрантов вербовали и заставляли работать на нелегальной контрабанде людей. Один завербованный украинец стоил около $ 3 тысяч.

Полиция подсчитала, фигуранты за время своей деятельности завербовали более 200 украинцев.

Главной задачей уже завербованных людей стала контрабанда мигрантов через Черное море в страны Европы.

Пострадавшие от преступников украинцы не знали, какое наказание предусматривает их деятельность. Злоумышленники рассказывали, в случае задержания человеческой контрабанды, украинцев просто депортируют домой, где они могут в худшем случае получить многомесячный запрет на въезд в другие страны. На самом деле их нелегальная деятельность серьезно карается Уголовным Кодексом Украины согласно статье "Торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины".

Самим организаторам группировки грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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