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Растрата средств на закупках: сколько переплатили на Старлинках для школ

Из-за закупки по завышенным ценам из бюджета было чрезмерно израсходовано почти 2 млн грн

сегодня, 19:37
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Кречмаровская Наталия

В Днепре закупили Старлинки для школ региона, однако покупка прошла с нарушениями – компредприятие переплатило почти 2 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Растрата средств на закупках: сколько переплатили на Старлинках для школ

Фото БЭБ

"Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением, совершенным в условиях военного положения и в особо крупных размерах", — сообщили в БЭБ.

В ходе проведения следствия было установлено, что компредприятие должно было закупить Старлинк для обеспечения бесперебойной связи. Закупка предусмотрена выполнением "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы".

В БЭБ рассказали, что чиновник закупил оборудование по завышенным ценам, используя свое служебное положение. Затем эти старлинки передали на нужды школ региона. В бюро отметили, что такие действия нанесли 1,8 млн грн ущербу государственному бюджету.

Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве разоблачили масштабную переплату на транспортировке вагонов, подаренных Польшей. На доставке вагонов КП "Киевский метрополитен" переплатил 160 млн грн. Узнать подробнее о схеме можно по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/zakupivlia-starlinkiv-za-zavyshchenymy-tsinamy-beb-oholosylo-pidozru-zastupnyku-dyrektora-komunalnoho-pidpryiemstva
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