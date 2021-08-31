Расстреляла инструктора в тире: сообщили новые подробности о 19-летней убийц из Полтавы

В городе Полтава продолжается судебный процесс над 18-летней жительницей города Днепра, которая расстреляла 64-летнего работника местного тира. Трагедия произошла больше года назад — зимой прошлого года. Об этом информирует "Общественное".



Мотивы убийства неизвестны до сих пор (фото из открытых источников)

На этот раз суд решал нужно ли снова продолжить пребывания обвиняемой в следственном изоляторе. Ее защитник пытался убедить судью в обратном, но это не повлияло на его решение.

Вместо этого суд прислушался к аргументам, с которыми выступили прокуратура и потерпевшая сторона — это члены семьи погибшего. И продлил срок пребывания девушки в камере. Она будет находиться в изоляторе до 25 октября этого года.

По словам, представителя местной прокуратуры Игоря Степаненко, "обвиняемая представляет опасность на свободе, потому что будет давить на свидетелей трагедии".

Обвиняемая, которая хладнокровно расстреляла старшего по возрасту инструктора спортивного заведения, уже больше года — в изоляторе, пока продолжается суд. Почему она так поступила — устанавливает следствие.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что на Полтавщине 25-летний сын жестоко убил мать. На Полтавщине работники полиции по горячим следам раскрыли убийство. 25-летний парень убил свою 48-летнюю мать. Тело без сожаления скрыл в сельском колодце. С заявлением о том, что внезапно исчезла их мама, обратилась дочь убитой. Рассказала, что матери уже нет длительное время, на связь с родными она не выходила. Правоохранители сразу начали расследование и уже 17 августа нашли тело крестьянки с признаками насильственной смерти. Оно было скрыто на дне колодца, также там были некоторые вещи покойной и документы. Руку на мать поднял ее родной сын.

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