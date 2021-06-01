Рассказывает о вымышленных детях: в Одессе женщина несколько лет преследует судью, который разорвал ее брак

BTC/USD
36364.03
ETH/USD
2600.32
LTC/USD
180.60
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В Одессе судью Приморского районного суда преследует женщина,
брак которой он разорвал несколько лет назад. Сейчас она всем говорит, что она
его жена и рассказывает об их вымышленных детей.
Девушка (фото из открытых источников)
Из-за сложившейся ситуации мужчина вынужден был обратиться в
Высший совет правосудия. Свою ситуацию он описал в жалобе.
Судья Приморского суда Одессы Андрей Бойчук уже в третий раз обратился в Высший совет правосудия. Он жалуется на женщину, которая его преследует, шантажирует и называется его женой. Четыре года назад судья Андрей Бойчук рассматривал судебный иск о расторжении брака. С соответствующим заявлением обратился бывший муж женщины-преследовательницы, которая, кстати, была присяжной в Приморском суде. Она была против развода и просила дать время на примирение. Впрочем, уже на следующем заседании женщина согласилась расстаться, и суд принял соответствующее решение.
Через два месяца после развода женщина стала преследовать
судью. Впрочем, мужчина такие ухаживания всерьез не воспринимал, пока она не
стала пытаться попасть в его доме, а также угрожать его матери и знакомым.
Задержанная девушка приехала из Днепра. По одной из версий, она приехала в Полтаву к парню, с которым познакомилась в социальных сетях. Во время тренировки начала стрелять в инструктора и хотела ранить и другого, но свидетели успели вырвать оружие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости