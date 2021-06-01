Рассказывает о вымышленных детях: в Одессе женщина несколько лет преследует судью, который разорвал ее брак

В Одессе судью Приморского районного суда преследует женщина, брак которой он разорвал несколько лет назад. Сейчас она всем говорит, что она его жена и рассказывает об их вымышленных детей.

Девушка (фото из открытых источников)

Из-за сложившейся ситуации мужчина вынужден был обратиться в Высший совет правосудия. Свою ситуацию он описал в жалобе.

Судья Приморского суда Одессы Андрей Бойчук уже в третий раз обратился в Высший совет правосудия. Он жалуется на женщину, которая его преследует, шантажирует и называется его женой. Четыре года назад судья Андрей Бойчук рассматривал судебный иск о расторжении брака. С соответствующим заявлением обратился бывший муж женщины-преследовательницы, которая, кстати, была присяжной в Приморском суде. Она была против развода и просила дать время на примирение. Впрочем, уже на следующем заседании женщина согласилась расстаться, и суд принял соответствующее решение.

Через два месяца после развода женщина стала преследовать судью. Впрочем, мужчина такие ухаживания всерьез не воспринимал, пока она не стала пытаться попасть в его доме, а также угрожать его матери и знакомым.

Как сообщали ранее в одном из тиров Полтавы нашли убитым инструктора. Сотрудники полиции считают, что смертельные ранения ему нанесла предположительно 18-летняя девушка, которая пришла в тир. Правоохранители задержали девушку. Ее действия согласно ч.1 ст.115 УК квалифицируются как умышленное убийство.

Задержанная девушка приехала из Днепра. По одной из версий, она приехала в Полтаву к парню, с которым познакомилась в социальных сетях. Во время тренировки начала стрелять в инструктора и хотела ранить и другого, но свидетели успели вырвать оружие.



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