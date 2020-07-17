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Главная Новости Общество происшествия Губернатор Сергей Фургал заказал троих бизнесменов и свалил вину на своего водителя
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Губернатор Сергей Фургал заказал троих бизнесменов и свалил вину на своего водителя

Следственный комитет России нашел веские доказательства того, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заказал троих бизнесменов, которые ему мешали

сегодня, 09:41
Автор:

Елена Волкова
Губернатор Сергей Фургал заказал троих бизнесменов и свалил вину на своего водителя

В РФ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в серии заказных убийств. В следственном комитете уверяют, что располагают неопровержимыми фактами причастности чиновника к убийству трех бизнесменов и покушении на четвертого. Об этом сообщает Следственный комитет России на официальном сайте.

Правоохранители убеждены: Фургал в 2004-2005 годах, продвигая свои коммерческие интересы, заказал предпринимателей Евгения Зорю, Олега Булатова и Александра Смольского. Зоря помешал чиновнику, так как судился с ним из-за железобетонного завода. В результате, его застрелили за день до вынесения вердикта. Булатов был компаньоном Фургала и подозревал его в убийстве Зори, за что, как говорят копы, и поплатился.

Позже подозреваемый расширил бизнес и открыл пункт приема металла в Амурской области, где его конкурентом стал бизнесмен Александр Смольский. Но если ему удалось выжить, во время покушения на предпринимателя погиб местный житель, вину за смерть которого взял на себя водитель Фургала.

Сейчас губернатор находится в изоляторе, а на его место ищут врио.

Ранее мы сообщали, что губернатор Липецкой области России Игорь Артамонов предложил обрабатывать дезинфицирующими средствами местных жителей, которые нарушают режим самоизоляции. По информации российских СМИ, о том, что нужно распылять химикаты в "точках, где собирается публика", чиновник заявил во совещания с мэром Липецка Евгенией Уваркиной. Аудиозапись попала в Сеть, а ее подлинность официально подтвердили в обладминистрации.


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