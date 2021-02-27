Раненые военные на Донбассе и блокировки гумконвоя ООН: Украина сделала заявление в ОБСЕ

Вследствие обстрелов в зоне ООС 11 украинских военных получили ранения, в ОБСЕ отправлена официальная нота. Об этом сообщается на страницах в Facebook Операции объединенных сил и Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Украина направила ноту в ОБСЕ. Фото: Facebook

В течение 26 февраля было зафиксировано 14 случаев нарушения режима прекращения огня оккупантами, в том числе, обстрелы происходили из запрещенного оружия. Украинские защитники дали адекватный ответ на атаки. Однако избежать жертв не удалось.

На Приазовье, рядом с Водяным, оккупанты стреляли из 120 мм минометов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Именно здесь были ранены больше всего украинцев: трое получили боевые травмы, еще шестеро воинов получили ранения осколками.

Один военнослужащий получил ранение из стрелкового оружия неподалеку от Марьинки и Лебединского. Рядом с Невельским разорвалось взрывное устройство, в результате чего был ранен украинский военный.

Все воины живы, они были оперативно доставлены в лечебные учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также обстрелы были зафиксированы в районе Песков, Луганского, Каменки, Южного и Светлодарска.

В связи с многочисленными ранеными и многократными нарушениями режима "Тишина" украинские члены Общего центра контроля и координации (СЦКК) направили ноты к СММ ОБСЕ и ждут ответную реакцию от партнеров и руководства международных организаций.

В штабе ООС сообщили также о проблемах с пересечением КПВВ "Счастье". Там представители вооруженных формирований отказались пропустить гуманитарный груз ООН, который предназначался для медицинских и учебных заведений.



Напомним, ранее первый президент Украины дал прогноз по ситуации на Донбассе. "Комментарии" сообщали, что особое внимание он уделил предвыборным обещаниям Зеленского.



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