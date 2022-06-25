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Ракетный удар по Ровенской области: есть жертвы (Видео)

В Ровенской области обстреляны два объекта гражданской инфраструктуры - СТО

сегодня, 22:11
Автор:

Козлова Альбіна
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25 июня враг нанес ракетный удар по территории Ровенской области. Об этом вечером сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Ракетный удар по Ровенской области: есть жертвы (Видео)

Фото иллюстративное / Pixabay

По его словам, ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры в Сарнах. Две ракеты уничтожили здание СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей. Разбирают завалы спасатели, поиски пострадавших на местах, где стояли здания продолжаются.

На месте попадания могло быть больше людей. Пока что известно о трех погибших и четырех раненых. Точные данные о количестве жертв уточняются. Травмированных госпитализировали в больницу, двое из них – в реанимацию, они в тяжелом состоянии.

На место также выехали стражи порядка для документирования последствий вражеской атаки в городе Сарны. Губернатор посетил и показал место трагедии.

Как писал портал "Комментарии", враг закрепляется в районе Северодонецка и окрестностей. Силы обороны отразили наступление россиян у Богородичного и в направлении Мазановки, в направлении Покровского, Нью-Йорка, Марьинки. Враг понес потери и отступил. В Краматорском районе наступление россияне не вели, обстреливали около населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск.

Также мы писали, что на Змеином ВСУ продолжают военную операцию. В Херсонской области оккупанты не создают новых укреплений и понесли значительные потери среди рядовых и офицеров. В течение дня производились обстрелы Николаева и пригорода. В Черном море россия держит корабли с ракетными комплексами – сохраняется угроза обстрелов с акватории и оккупированных российскими войсками украинских территорий.



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Источник: https://www.facebook.com/koval8
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