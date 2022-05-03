Ракетный удар по дому в Одессе: есть жертвы

Обстрел здания в Одессе, фото ГСЧС

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли два ракетных удара по Одесской области. Первый раз они обстреляли крылатыми ракетами "Яхонт" мост через Днестровский лиман, второй раз вечером попали по жилому дому в областном центре. Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Юг".



Вечером 2 мая ракета Оникс из комплекса Бастион, выпущенная с территории оккупированного Крыма, разрушила жилой дом в городе Одесса. В результате обстрела 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.

По оперативным данным Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области вызов об обстреле здания в городе поступил на линию "101" 2 мая, в 18:45.

Сообщается, что две ракеты попали в двухэтажное здание. В результате возник пожар на площади 70 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание около 21:55. В помещении на момент взрыва находились пять человек. Погиб 15-летний несовершеннолетний мальчик, 17-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу. На месте работало 59 спасателей.

Как сообщал портал "Комментарии", 26 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области. Мост имел полосы для движения автомобилей и путей для поездов. Движение по мосту было перекрыто, водители обходили эту часть дороги через Паланку в Беляевском районе. 30 апреля ракеты попали по взлетно-посадочной полосе Одесского аэропорта. В области местные также слышали взрывы, затем прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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