Работал на захватчиков, а затем пошел в ТЦК: что будет жителю Херсонщины

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили подозрение бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", работавшему на захватчиков во время оккупации Херсонщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность у оккупантов. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

Затем мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами.

В результате проведения оперативно-следственных действий сотрудники ГБР нашли документацию о функционировании колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

17 сентября 2024 года на занятиях по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора чиновник побил военнослужащего прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ. Досудебное расследование продолжается.

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Следствием установлено, что 32-летний пулеметчик с июля по сентябрь 2023 года похищал военное имущество, а именно три дальномера Rangemaster 2800 Leica, которые в дальнейшем сдал в ломбард. Таким образом, государству причинен ущерб на сумму почти 95 000 грн. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.