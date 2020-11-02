Работа достала: бортпроводник послал пассажиров самолета

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Сергей Медведев
Курьезный инцидент произошел на борту одного из пассажирских авиалайнеров компании British Airways. Один из сотрудников по обслуживанию пассажиров решил уволиться. Впрочем, тихо это сделать он не собирался — перед тем, как покинуть рабочее место мужчина решил "оторваться" и обругал матом клиентов авиакомпании. Соответствующее видео опубликовал 28-летний Коннор Скэнлон. Инцидент произошел в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом передает Debate.
На обнародованном видео слышно, как Коннор Скэнлон благодарит и одновременно посылает путешественников, покидающих лайнер. "Всего доброго, спасибо вам и пошли на хрен", – говорит он.
Впрочем, впоследствии уже бывший стюард решил извиниться и признал, что не должен был хамить невинным пассажирам. Издание отмечает, что недовольство сотрудников авиакомпаний нарастает из-за того, что руководство принимают все больше ограничений из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее потенциальный кандидат в мэры Киева обматерил бывшего нардепа Лещенко. Народный депутат Александр Дубинский, он же потенциальный кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", опроверг информацию о том, что хочет получить гражданство Румынии. Причем сделал это довольно резко. К бывшему нардепу Сергею Лещенко, который и распространил соответствующую информацию, Дубинский обратился в своем Telegram с матами.
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