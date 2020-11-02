Работа достала: бортпроводник послал пассажиров самолета

Курьезный инцидент произошел на борту одного из пассажирских авиалайнеров компании British Airways. Один из сотрудников по обслуживанию пассажиров решил уволиться. Впрочем, тихо это сделать он не собирался — перед тем, как покинуть рабочее место мужчина решил "оторваться" и обругал матом клиентов авиакомпании. Соответствующее видео опубликовал 28-летний Коннор Скэнлон. Инцидент произошел в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом передает Debate.

На обнародованном видео слышно, как Коннор Скэнлон благодарит и одновременно посылает путешественников, покидающих лайнер. "Всего доброго, спасибо вам и пошли на хрен", – говорит он.

Впрочем, впоследствии уже бывший стюард решил извиниться и признал, что не должен был хамить невинным пассажирам. Издание отмечает, что недовольство сотрудников авиакомпаний нарастает из-за того, что руководство принимают все больше ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее потенциальный кандидат в мэры Киева обматерил бывшего нардепа Лещенко. Народный депутат Александр Дубинский, он же потенциальный кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", опроверг информацию о том, что хочет получить гражданство Румынии. Причем сделал это довольно резко. К бывшему нардепу Сергею Лещенко, который и распространил соответствующую информацию, Дубинский обратился в своем Telegram с матами.

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