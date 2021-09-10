Рабинович заклеил себе рот в прямом эфире: зачем (ВИДЕО)



















Оппозиционный политик, парламентарий от ОПЗЖ Вадим Рабинович, который был участником политической дискуссии в прямом эфире на канале "Украина 24", закрыл себе рот пластырем. И таким образом общался со своими оппонентами. Поступил он так, протестуя против закрытия двух телеканалов, которые попали под санкции СНБО, их владельцем является Виктор Медведчук. Политик именно так проявил солидарность с журналистами двух СМИ за критику власти лишенную возможность работать.

Рабинович специфически "напомнил" о закрытии каналов Медведчука фото: скриншот

Важно, что в прямом эфире приглашённые политики и эксперты обсуждали визит президента в Америку и достигнутые во время него договоренности.

Представитель ОПЗЖ, выступая в эфире с пластырем на лице, еще раз обратил внимание общества на прекращение вещания в эфире этих каналов. И поблагодарил работников "Украины 24" за то, что не побоялись и пригласили его на передачу. Это — проявление мужества, сказал парламентарий.

По словам господина Рабиновича, давление на свободу слова руководство государства осуществляет, накладывая санкции и прекращая вещания в СМИ, что критикуют действия власти. Поэтому, чтобы поддержать лишенных работы журналистов, он залепил и себе рот пластырем.

В частности, парламентарий отметил, что с удовольствием смотрит эту передачу и благодарен ее авторам за профессионализм.

По словам оппозиционного политика, он выражает протест по поводу "этих 1500 и в эфире сидит здесь, так же как это делает 9/10 государства — с залепленным ртом".

Напомним, что изданию "Комментарии" Вадим Рабинович прокомментировал решение суда по Медведчуку. Политик рассказал о новых подробностях дела Виктора Медведчука.





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