QR-коды на плакатах митингующих ведут на сайт страны-агрессора

BBC-Украина сообщает об акции антивакцинаторов в Киеве и отмечает странную ситуацию с плакатами, которые они подготовили для своего протестного шествия.

Акция антивакцинаторов в Киеве 24 ноября 2021 г. - фото "Униан"

В Киеве состоялось шествие активистов, протестующих против вакцинации от COVID-19. Для акции они подготовили плакаты, в которых сравнивают вакцинацию с антиутопией "1984" и отрицанием прав человека. На портале BBC-Украина обнародованы фото агентства "Униан" с комментарием, утверждающим, что QR-код на одном из плакатов ссылается на сайт "Единой России".





Шествие началось в 10.30, ориентировочное время завершения – 17 часов. Участники передвигаются в правительственном квартале от Верховной рады к зданию СБУ. В руках держат перевернутые украинские флаги и другие агитационные материалы.

Акция проводится сторонниками Остапа Стахива, недавно задержанного во Львове по подозрению в антиукраинской деятельности. СБУ опубликовало русскоязычную переписку с московским куратором, где они планируют свои действия в случае беспорядков.

Издание "Комментарии" напоминает, что во время предыдущего шествия антивакцинаторов, которое состоялось в начале ноября, дизайн агитационных материалов полностью повторял плакаты молдавских протестующих. Исследования медиа показали, что они, вероятно, подготовлены администратором Telegram-канала "Terra Freedom" и руководителем движения Вячеславом Валько. В день проведения акции 24 ноября 2021 г. в восемь часов утра там появилось видео, где мужчина призывает поддержать шествие в Киеве.

Между тем Министерство здравоохранения информирует, что в стране за минувшие сутки выявлено 14 325 новых случаев COVID-19, болеет более 15 тысяч человек, а умерли – почти 600.

Более подробно о задержании Остапа Стахива можно прочитать в материале, который издание "Комментарии" публиковало ранее.





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