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Пытки в полиции: двум украинским полицейским избрали меру пресечения

Еще двум участникам пыток в Кагарлыке избрали меру пресечения

сегодня, 22:15
Автор:

Владимир Лавский
Пытки в полиции: двум украинским полицейским избрали меру пресечения

Голосеевский районный суд столицы избрал меры пресечения двум полицейским, которые, по предварительным данным, участвовали в пытках в участке в Кагарлыке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. 

Как передает источник, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения национальной полиции, который по указанию своего начальства держал руки потерпевшей, был установлен круглосуточный домашний арест. Во время пыток непосредственный руководитель полицейского надевал на жертву противогаз и зажимал трубку, не давая возможности воздуху поступать в организм. 

Второй участник относится к другому случаю, который имел место в Кагарлыке в январе 2020 года. Ему приняли меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 

Как ранее писали "Комментарии", на групповое изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООНКак напомнили в своем сообщении представители ООН, Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, во время своего визита в Украину еще в 2018 году, заявил, что правительству страны необходимо вносить серьезные изменения во всю правоохранительную систему.


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