Пытался передать гостинцы сыну-солдату: под Ровно мужчине отрезало ноги

В Здолбунове под Ровно 46-летнему мужчине отрезало ноги поездом, когда он пытался догнать последний вагон, чтобы передать вещи сыну-армейцу – на перроне до сих пор лужи крови. Спасти жизнь мужчине удалось благодаря патрульным, которые проезжали мимо, сообщают новости "Сегодня".

Поезд (фото из открытых источников)

Павел догонял военный эшелон, чтобы передачи вещи сыну-армейцу, однако споткнулся и упал прямо на рельсы. Его жена, которая была с ним на вокзале, сначала решила, что он погиб. Однако, увидев, как муж пытается встать, бросилась останавливать авто полицейских.

Уже через минуту инспектор Дмитрий с напарником оказывали помощь пострадавшему. Пригодились жгуты, которые инспектор имел при себе. Ими и перетянул обрезанные колесами поезда конечности, чтобы остановить кровотечение.

Напомним, вблизи населенного пункта Широкино было найдено самодельное взрывное устройство в виде детской игрушки. В пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты зафиксировали запрещенное Женевскими конвенциями вооружения. Боевики начинили детский самолетик взрывчаткой. "Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При взыскании кошкой сдетонировала", — сообщается в пресс служба. Данный самолет — пример дистанционного минирования. По словам представителей ООС таким образом минировании вовсе не новый, российская сторона часто его использует.

Всего с 2014 года в Донецкой и Луганской областях произошло 300 инцидентов из-за самодельной взрывчатки. Наибольшая опасность такого оружия в том, что от нее могут пострадать не только военные, но и мирное население. В этом случае погибнуть мог бы ребенок, проходя мимо, обратив внимание на опасную игрушку. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам гаранта, Украина и в дальнейшем будет пытаться договориться о перемирии на Донбассе. Прочитать мнение президента полностью можно в нашем материале.

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