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Пытали и применяли насилие: в подпольной тюрьме "ДНР" пытали десятки людей

За пытки в так называемой тюрьме "Изоляция" - судить 8-х представителей "МГБ ДНР"

сегодня, 14:20
Автор:

Хмільовська Інна

За пытки и насилие в так называемой тюрьме "Изоляция" будут судить восемь представителей "МГБ ДНР". Об этом говорится на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Пытали и применяли насилие: в подпольной тюрьме "ДНР" пытали десятки людей

Тюрьма "Изоляция", фото с открытых источников

Из-за преступных приказов шести так называемых конвоиров подпольной тюрьмы в диких и нечеловеческих условиях незаконно удерживали 24 человека. Злоумышленники применяли к пленным жестокое обращение, психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.

"Завершено специальное досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 8 представителей незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР" по факту торговли людьми, руководства и участия в преступной организации, участия в террористической организации, участия в деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, нарушение законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования удалось установить, что в 2014 по 2017 годы два представителя так называемой "службы специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР" занимались незаконной деятельностью, которая заключалась в захвате и незаконном удержании гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных Сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке. Из-за того, что обвиняемые скрываются от следствия их будут судить заочно.

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Напомним, эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию в ОРДЛО накануне выборов в Госдуму, а также рассказали, как Россией окучивается регион, как события могут развиваться дальше и как влияют на происходящее российско-белорусские учения "Запад-2021". 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=305106
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