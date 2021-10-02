Пытали и применяли насилие: в подпольной тюрьме "ДНР" пытали десятки людей

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Хмільовська Інна
За пытки и насилие в так называемой тюрьме "Изоляция" будут судить восемь представителей "МГБ ДНР". Об этом говорится на сайте офиса генерального прокурора Украины.
Тюрьма "Изоляция", фото с открытых источников
Из-за преступных приказов шести так называемых конвоиров подпольной тюрьмы в диких и нечеловеческих условиях незаконно удерживали 24 человека. Злоумышленники применяли к пленным жестокое обращение, психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.
В ходе досудебного расследования удалось установить, что в 2014 по 2017 годы два представителя так называемой "службы специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР" занимались незаконной деятельностью, которая заключалась в захвате и незаконном удержании гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных Сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке. Из-за того, что обвиняемые скрываются от следствия их будут судить заочно.
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Напомним, эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию в ОРДЛО накануне выборов в Госдуму, а также рассказали, как Россией окучивается регион, как события могут развиваться дальше и как влияют на происходящее российско-белорусские учения "Запад-2021".
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