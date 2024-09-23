logo

BTC/USD

63665.02

ETH/USD

2657.82

LTC/USD

67.61

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Пятно повторного загрязнения движется по реке Сейм: что известно о состоянии воды
commentss НОВОСТИ Все новости

Пятно повторного загрязнения движется по реке Сейм: что известно о состоянии воды

Чиновники не сообщают об угрозе повторного загрязнения воды в р. Сейм

сегодня, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали о состоянии воды в реках Десна и Сейм из-за загрязнения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства.

Пятно повторного загрязнения движется по реке Сейм: что известно о состоянии воды

Иллюстративное фото

По официальной информации, повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу г. Сейм. Подробности новой угрозы не сообщают. Чиновники отмечают, что фиксируются улучшения по пункту с. Чумаковое – прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами – сероватый.

В пунктах с. Мутын и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин фиксируется потемнение воды, имеется незначительный специфический запах, мор рыбы специалисты не фиксируют. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца – до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

“Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается”, — пояснили в минувшей среде.

На р. Десна ситуация несколько стабилизировалась. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке возникают живые водные биоресурсы.

Перемещение загрязнений в Киевской области не фиксируется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с воздухом в Киеве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/EnvironmentalofUkraine/posts/pfbid0UZwSFfRjSfPSgpyBKpuakDQK7cg4Q9GHLrvheU1tsebDETPVKCEA7NDMrSK8NqYkl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости