Пятно повторного загрязнения движется по реке Сейм: что известно о состоянии воды

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали о состоянии воды в реках Десна и Сейм из-за загрязнения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства.



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По официальной информации, повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу г. Сейм. Подробности новой угрозы не сообщают. Чиновники отмечают, что фиксируются улучшения по пункту с. Чумаковое – прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами – сероватый.

В пунктах с. Мутын и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин фиксируется потемнение воды, имеется незначительный специфический запах, мор рыбы специалисты не фиксируют. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца – до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

“Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается”, — пояснили в минувшей среде.

На р. Десна ситуация несколько стабилизировалась. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке возникают живые водные биоресурсы.

Перемещение загрязнений в Киевской области не фиксируется.

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