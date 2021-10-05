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Пьяные соседи и антисанитария: украинец рассказал и показал ужасные заработки в Польше (ВИДЕО)

Мужчина подробно рассказал, какую ему работу нашла агентство

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева








Реально зарубежные заработки не всегда такие привлекательные, как о них говорится в рекламе, которые размещают в медиа агентства по трудоустройству. Условия работы, перечень предлагаемых профессий, реальные заработки — все складывается не всегда заманчиво и блестяще. О том, каким испытаниям подвергся в Польше наш земляк Станислав, что поехал к соседям в мае 2021, он рассказал в социальных сетях.

Пьяные соседи и антисанитария: украинец рассказал и показал ужасные заработки в Польше (ВИДЕО)

Украинец рассказал об адских условиях работы в Польше (фото из открытых источников)

Юноша решил воспользоваться услугами агентства MM Work Force Professional Sp. z oo. Ему предложили работать на складе оптовой одежды.

До польского города Познань из Запорожья он ехал бесконечно долго — два дня! Автобусом. Работник из Украины планировал вылететь из Киева в соседнюю страну самолетом, это ему бы обошлось в 400-600 гривен. Но польское агентство принудительно диктовала клиенту свой выбор и своего перевозчика.

Сначала он добирался до Львова поездом, а оттуда микроавтобусом указанного маршрута. Водитель запросил 330 злотых, это 2300 гривен. Бус был старый, без удобств и туалета. Людей ехало много. Поэтому добирался тяжело и некомфортно.

Еще хуже стало в чужой стране, в частности, квартира в населенном пункте Робаково была переполнена выпивохами и агрессивными типами. Я жил в подвальном помещении, в маленькой комнатке, где размещалось две кровати и холодильник. Было очень неудобно. Тем более, и отдохнуть нельзя было, потому что соседи постоянно пьянствовали и дрались.

Сосед украинца постоянно пьянствовал. Ночью он не давал никому спать, хотел телефон, который был под подушкой.

Какой там отдых, когда твой сосед без конца что-то ищет. Я нашел его вещи, он присел возле меня и рвотными массами испачкал всю мою постель. Пришлось лечь отдыхать на холодном полу, даже без матраса. Тогда я решил, что с меня хватит. А еще к месту работы далеко — почти час надо идти пешком через поле и я подскочил от того, что узнал.

Пьяные соседи и антисанитария: украинец рассказал и показал ужасные заработки в Польше (ВИДЕО) - фото 2

Станислав нашел нормальную работу. Но самостоятельно. Он пошел работать в "Макдональдс" и трудился там несколько месяцев. Деньги выплачивали вовремя и без обмана. А свою историю изложил в соцсети по той причине, чтобы соотечественники из Украины знали, как не попасть впросак из-за упоминавшегося агентства, которое обманывает своих клиентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше на птицефабрике задержали украинцев .



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Источник: https://www.facebook.com/groups/834815706682621/permalink/2091004294397083/
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