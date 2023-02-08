Путин причастен к сбитию самолета MH17 - NL Times

Следственная группа, расследующая катастрофу рейса MH17, пришла к выводу, что президент России Владимир Путин принимал активную роль и сбивание самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" по ссылке на нидерландское издание NL Times.

Путин отдал приказ передать Бук на восток Украины. Фото из открытых источников

Нидерландская Совместная следственная группа продолжает расследовать сбивание самолета MH17, пролетавшего над Украиной в 2014 году и попавшего в российскую ракету из зенитно-ракетного комплекса БУК. Во время пресс-конференции 8 февраля Совместная следственная группа объявила, что российский диктатор сыграл значительную роль в инциденте, ведь позволил поставлять оружие на восток Украины.

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"Есть веские признаки того, что в России президент принял решение предоставить БУК сепаратистам", — заявила Совместная следственная группа на пресс-конференции по текущему состоянию расследования ущерба MH17.

Как сообщает расследовательная комиссия, есть конкретные доказательства того, что запрос на предоставление ЗРК БУК был одобрен Владимиром Путиным. Следственная группа сообщила, что узнала много информации о процессе принятия решения передать оружие на восток Украины и его перемещение по Донбассу. Несмотря на это, нидерландские следователи заявили, что доказательств недостаточно.

"Имеющиеся доказательства недостаточно конкретны, чтобы привести к осуждению в суде, согласно Службе государственного обвинения. Поэтому никаких новых судебных процессов не начинается", — сообщает NL Times со ссылкой на следственную группу.

Кроме того, издание отмечает, что президент России не может быть привлечен к уголовной ответственности.

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