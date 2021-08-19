"Псячим языком не общаюсь": олимпийский чемпион из Львова попал в скандал

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Лиля Воробьева
Олимпийский чемпион, житель города Львова Дмитрий Грачев, переписываясь с бывшим депутатом ВР Владимиром Вязивским и обсуждая финансовые дела, вульгарно высказался о государственном языке. Так и заявил народному избраннику, что "собачьим языком не общаюсь". Об этом неприятном инциденте Вязивский написал в социальной сети Facebook. И разместил скриншоты переписки.
Дмитрий Грачев (фото из открытых источников)
Бронзовый призер Олимпиады имел долг. Одолжил у Владимира 4500 зеленых. Конечно, человек потребовал, чтобы спортивный тренер вернул ему деньги. И тут началось. Олимпиец пожелал общаться со знакомым на русском. И выразил абсурдное предложение: забрать сумму на Красной площади в Москве.
Продолжая с собеседником этот разговор о финансовом долге, Грачев снова напомнил о своем требовании общаться на русском языке и добавил: "Нормально говори, псячим языком не общаюсь".
От себя екс-нардеп добавил следующее: "Общество интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям".
Известно, что Дмитрий Грачев стал бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах. Учился во Львовском государственном университете физкультуры. Спортивную славу получил, будучи воспитанником спортивного сообщества "Динамо". Также он был признан лучником №1 в Украине. Теперь экс-олимпиец работает тренером во Львове.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что Зеленский попал в скандал из-за вышиванки.
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Влад
сегодня, 00:33
Истина, СУПЕР...!!!
Влад
сегодня, 00:32
Цей недоношений п@дар краще би розповів про свій кацапомордий козлячи язик....!!! А якщо повернеться до Львова, його язик відріжуть, щоб сипиляв до скону...!!! Кацапоморда погань...!!!
Истина
19 августа 2021, 22:36
И без украинофобства в переписке понятно, что это имбецил, это просто завершающий штрих портрета, этого парнокопытного. Лишить всех званий и наград, конфисковать имущество, лишить гражданства и пинком под зад в банановые республики.
Сергій
19 августа 2021, 22:29
Чмо москальське
Сергій
19 августа 2021, 22:29
чмо москальське