"Псячим языком не общаюсь": олимпийский чемпион из Львова попал в скандал

Олимпийский чемпион, житель города Львова Дмитрий Грачев, переписываясь с бывшим депутатом ВР Владимиром Вязивским и обсуждая финансовые дела, вульгарно высказался о государственном языке. Так и заявил народному избраннику, что "собачьим языком не общаюсь". Об этом неприятном инциденте Вязивский написал в социальной сети Facebook. И разместил скриншоты переписки.

Дмитрий Грачев (фото из открытых источников)

Бронзовый призер Олимпиады имел долг. Одолжил у Владимира 4500 зеленых. Конечно, человек потребовал, чтобы спортивный тренер вернул ему деньги. И тут началось. Олимпиец пожелал общаться со знакомым на русском. И выразил абсурдное предложение: забрать сумму на Красной площади в Москве.

Продолжая с собеседником этот разговор о финансовом долге, Грачев снова напомнил о своем требовании общаться на русском языке и добавил: "Нормально говори, псячим языком не общаюсь".





От себя екс-нардеп добавил следующее: "Общество интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям".

Известно, что Дмитрий Грачев стал бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах. Учился во Львовском государственном университете физкультуры. Спортивную славу получил, будучи воспитанником спортивного сообщества "Динамо". Также он был признан лучником №1 в Украине. Теперь экс-олимпиец работает тренером во Львове.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что Зеленский попал в скандал из-за вышиванки.

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