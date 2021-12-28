"Хоронить вас в такую погоду, приятного мало": священник из Полтавы снова удивил Сеть

На всех территориях нашей страны сейчас холодная зимняя погода. Вьюги и ураганы позаметали автострады, населенные пункты, города. По той причине, что снега выпало много, тяжело ходить по улицам. Что уж говорить, когда пришла беда и нужно провести траурную процессию.

Эту ситуацию имел в виду известный настоятель из города Полтава Александр Дедюхин.

Вот что отметил в социальных сетях одиозный священнослужитель, обращаясь к своим прихожанам: "Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало".

Александр Дедюхин (фото из открытых источников)

Этот пост полтавского настоятеля был живо обсужден пользователями социальных сетей.

"Читаю комментарии, отче, людям надо более основательно объяснить, зимно, могильщикам копать мерзлую землю совсем не в радость, родственники покойного вокруг могилы стоят и замерзают, могут простудиться, отцам тоже несладко", "С начала прочла в новостях о "очередном сообщении скандального" попа", а теперь дошла до фб. Ржу, и не столько от самого поста, как от некоторых комментариев. Все-таки кое-кому Господь чувство юмора совсем не дал. Жгите отче", " Моя покойная бабушка всегда боялась умереть зимой. , чтобы меня не материли, когда будут копать могилку. Умерла в мае. Вымолила видно",- пишут в комментариях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России священник спаивал и насиловал детей. В Российской Федерации (РФ) священнику из Оренбургской области присудили 13 лет лишения свободы за насильственные преступления сексуального характера над детьми. Правоохранители доказали, что с января 2019 по февраль 2020-го служивший в Асекеевском районе батюшка совершал сексуальное насилие над детьми, которым даже не исполнилось 14 лет.

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