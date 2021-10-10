Протесты под домом Порошенко: логичные действия или игра Офиса президента

Под домом пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко устроили акцию. Полиция Киевской области сообщила, что в Козине было несколько попыток устроить потасовку, однако обошлось без существенных нарушений.

Петр Порошенко - фото из открытых источников

По данным ряда Телеграмм-каналов, ответственность за проведение акции взяла на себя некая организация "Молодые ветераны" (якобы скандировали "Порошенко, сдай Медведчука!" на фоне новых обвинений в адрес последнего), а всё происходящее – борьба между Порошенко и Офисом Зеленского.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии" что происходит и почему, а также, к чему это может привести.

Создается информационная картинка. Достаточно яркая, которую мы обсуждаем, но которая для ОП вполне безопасна

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что такие действия под домом Порошенко в очередной раз свидетельствуют о политическом обострении. Но не только.

"Я еще в 2014-м перед парламентскими выборами писал, что наивно претендовать на победу на округе, если у тебя нет нескольких десятков крепких бойцов, желательно вооруженных. С того времени такая тенденция пошла, что все значительные политические деятели пытаются сколачивать определенные дружины для давления на оппонентов, для собственной защиты, для проведения своих интересов", – поясняет эксперт.

В то же время, отмечает он, нынешние акции похожи на некую попытку отвлечения внимания со стороны Офиса президента (ОП). Как и спикериада.

борьба вокруг т.н. "ресурсного" законопроекта №5600 (налоги, рента) и ситуация с тарифами, с отопительным сезоном. Отвлекая от этих трех, действительно важных тем, происходят такие события, как митинги под домом Порошенко, – считает Николай Спиридонов. – Создается информационная картинка. Достаточно яркая, которую мы обсуждаем, но которая для ОП вполне безопасна. К тому же, процентов 75% украинцев лишь потрут руки – так ему и надо, нашему нехорошему экс-гаранту, пусть его там попугают". "В моем топе из событий недели сейчас три темы: оффшоры

Плюс это всё выполняет функцию частично технологического, частично используемого в пропаганде метода "гнилой селедки", уверен эксперт.

демонстрирует, что пятого президента еще больше пытаются вымазать в токсичной для него теме (он ведь вроде как в националистическом электорате плавает), достаточно обоснованно привязывая к Медведчуку. Напоминает об их сотрудничестве, совместных делах. "Вымазывают в гнилой селедке", условно говоря", – поясняет Николай Спиридонов. "То, что митингующие скандировали "Порошенко, сдай Медведчука!" (в ракурсе новых подозрений одному из лидеров ОПЗЖ),

Еще одной из причин, из-за чего эту акцию в соцсетях уже прозвали "Империя наносит ответный удар", эксперт называет то, что на вечер 10 октября анонсировался автопробег к дому Зеленского в Конча-Заспу. Будут припоминать оффшоры, "вагнергейт", обвинять в узурпации власти и так далее.

"И есть версия, что эта акция, направленная против Зеленского, частично инициирована силами, связанными с Порошенко (тот же "Автомайдан"). И вчера Петру Алексеевичу напомнили, что у него тоже есть дом, возле него тоже можно митинговать. Серьезных последствий от всего этого не будет. Но такие действия могут серьезно потрепать нервы", – говорит эксперт.

Николай Спиридонов признался, что в информационной сфере поддерживает украинских олигархов, нежели транснациональных, именно потому, что на наших всё же больше методов давления.

"Если они живут в Украине, может быть известно, где их дом. И там теоретически можно митинговать. А если заходит транснациональный капитал, не совсем понятно, где искать того, к кому можно предъявить претензии, – поясняет эксперт. – Такое себе извращенное, но проявление демократии – устраивать некие акции протеста, если ты недоволен теми или иными действиями представителей украинской власти и бизнеса… Другое дело, что в украинских реалиях сразу идут разговоры, что кто-то пришел на акцию за 600 грн, кто-то за 1000 грн. Наверное, не без этого. В последнее время именно так протестные акции в основном собираются. Но, в то же время, судя по реакции в соцсетях, то, что делали условные 40 человек под домом Порошенко, миллионы готовы пассивно поддержать. То есть, в обществе определенная поддержка таких действий существует".

Мы видим очередную попытку "зеленых любителей государственности" переключить общественное внимание с репутационных резонансов

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк размышляет следующим образом:

"Мы видим очередную попытку "зеленых любителей государственности" переключить общественное внимание с репутационных резонансов последних недель. Это и оффшоры мировых лидеров (в том числе Зеленского), и откровенная пробуксовка Временной следственной комиссии парламента по делу вагнеровцев, и многое другое".

По словам эксперта, у Зеленского – низкий порог восприятия критики. И выпад Порошенко на согласительном совете о недопустимости того, что глава государства является частью мировой коррупционной системы, очевидно, очень задел шестого президента.

"По моему мнению, выпад Порошенко вполне оправдан. Ведь Зеленский, который говорит о противодействие олигархам, по сути, является сейчас драйвером становления своей олигархической системы", – резюмирует Дмитрий Гаврилюк.

Напомним, что ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан привел изданию "Комментарии" три версии, почему украинская власть опять взялась за Виктора Медведчука.





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