Протестующие в Армении захватили здание правительства и выдвинули власти свои требования

Внутри здания парламента Армении толпы протестующих требуют скорейшего прибытия военного руководства страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщает "Спутник.Армения".

Протестующие также ворвались в зал заседаний Национального Собрания. Они заняли президиум, трибуны и места депутатов, хаотично выкрикивают разные призывы, разбираются между собой и бросаются пластиковыми бутылками. С трибуны парламента также звучит нецензурная брань и оскорбления.

Некоторые требуют явки в парламент начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, другие же требуют от депутатов срочно явиться на работу, поскольку считают, что они могут отменить подписанное Николом Пашиняном совместно с президентами России и Азербайджана заявление по Карабаху.

Как ранее сообщали "Комментарии", демонстрации в Армении начались после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе. На улице Еревана сразу вышли толпы демонстрантов, не согласных с таким решением власти. На одной из улиц была задержана машина спикера парламента Арарата Мирзояна, после чего политика жестко избили. Затем выступил сам Пашинян, который потребовал от всех разойтись по домам и попытался объяснить причину, почему Армения отказалась продолжать конфликт в Нагорном Карабахе.

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