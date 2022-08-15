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Прокурор забрал себе 8 килограммов золота во время незаконного обыска

Бывшему прокурору доложено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов

сегодня, 21:28
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший прокурор украл 8 кг золота, которое он унес из банковского сейфа, подделав документы во время процедуры обыска. Об этом сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Прокурор забрал себе 8 килограммов золота во время незаконного обыска

Прокурор незаконно присвоил 8 кг золота (фото из открытых источников)

По обнародованной следователями бюро информации, в 2019 г. работник прокуратуры (это на время совершения преступления) проводил процедуру обыска в индивидуальном сейфе одного из банков. Там он незаконно присвоил 8 кг слитков золота, которые стоили более 11,8 млн. грн. Чтобы реализовать свой замысел, прокурор сфальсифицировал служебную документацию, внес туда данные, что это имущество принадлежало другому гражданину, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному банковскому ящику.

Расследовать эти факты работники НАБУ начали, получив заявление родных обворованного держателя золота.

В понедельник, 15 августа, НАБУ и САП проинформировали о подозрении бывшего работника Генеральной прокуратуры о завладении имуществом и служебном подлоге документов. Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожской области задержан предатель . Бойцы Сил обороны в Запорожском направлении продолжают проведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края полковник Руслан Ткачук. Также стало известно, что в Запорожской области сотрудники СБУ задержала коллаборанта, бывшего депутатом Великобелозерского сельского совета. Он добровольно перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями. Предатель являлся директором и совладельцем сельскохозяйственного предприятия в районе.



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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-i-sap-vykryly-eksprokurora-na-zavolodinni-8-kg-zolota
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