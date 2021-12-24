Прокуратура не может найти новогоднюю елку за 5 млн на Центральном вокзале Киева

Соломенская окружная прокуратура подозревает хищение 5 миллионов гривен во время установки новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Елка - фото из открытых источников

"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзалізниця", работы по установке новогодней елки должны были завершиться к 17 декабря 2021 года. Однако при осмотре помещения 22 декабря елка обнаружена не была", — говорится в сообщении .

Следственные действия по выяснению обстоятельств и привлечению виновных к ответственности продолжаются.

Напомним, не за горами 2022 год, который пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. И чтобы задобрить новый символ года, нужно правильно подготовиться к его встрече. Эксперты рассказали, какие игрушки лучше не вешать на новогоднюю елку. Чтобы не разгневать Тигра, постарайтесь в этом году обойтись без яркой мишуры, в частности пушистых "дождиков" на новогоднем деревце. Мудрому и интеллигентному Тигру такие украшения могут показаться безвкусицей. Также эксперты советуют придерживаться одного стиля во время украшения елки, то есть, не смешивайте советские стеклянные игрушки, самодельные побрякушки и современные шарики или снежинки. Такое разнообразие может разгневать новый символ года.

Еще стоит отказаться от игрушек красного и желтого цвета, поскольку они больше олицетворяют стихию Огня, которая противоположна будущему знаку. Такие украшения не задобрят Синего Водяного Тигра. Кроме того, не вешайте на новогоднюю елку игрушки в форме других символов, например, крысы или свиньи и прочих знаков китайского гороскопа. Тигр — гордое животное и не потерпит соперничества. А вот фигурки животных из семейства кошачьих на деревце будут уместны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!