Прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику компании по проектированию систем газификации

Сотрудники Киевской прокуратуры предъявили подозрение одному из сотрудников компании, которая занимается проектированием систем газификации в столице. Согласно материалам уголовного производства, человек может быть причастен к мошенничеству и подстрекательству к даче взятки.

У жителя Киевщины требовали взятку за газификацию дома. Фото иллюстративное

В документации правоохранителей говорится, что представитель ООО "ТСКНОВ" якобы хотел получить от владельца частного дома в Киевской области 120 тысяч гривен — за газификацию жилья.





Мужчину, который стал жертвой мошенничества, пытались убедить, что такая сумма средств необходима для ускорения получения в АО "Киевоблгаз" технических условий на объект газификации и согласование рабочего проекта газоснабжения дома. Между прочим, на момент озвучивания договоренностей владелец дома уже имел необходимую документацию.

Также мужчины пытались уговорить заплатить 55 тысяч гривен — для якобы оплаты услуг должностных лиц "Киевоблгаза". Для этого владельцу жилья был вручен договор и платежное поручение. Из-за наличия последнего документа деньги и были перечислены на банковский счет предприятия.

Стоит отметить, что пока следствие исключает любую причастность сотрудников "Киевоблгаза". Действия же подозреваемого квалифицируют как мошенничество и подстрекательство к даче взятки.





Правоохранители устанавливают других возможных пострадавших от противоправной схемы организованной в Киевской области с участием сотрудника ООО "ТСКНОВ".

Продолжается досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество" и статье 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

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