Продажа детей иностранцам: полицейские разоблачили преступную группу, занимающуюся торговлей младенцев

Главное следственное управление Нацполиции, Департамент миграционной полиции и оперативные подразделения полиции Киева и Харьковщины разоблачили злоумышленников, заработавших более 1 миллиона евро на схеме продажи детей иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Нацполиция Украины - фото из открытых источников

Среди членов преступной группировки были два организатора — учредители частной клиники. Злоумышленники привлекали малоимущих женщин к участию в так называемой программе "суррогатного материнства".

Женщины, приобщившиеся к программе, вынуждены были выезжать рожать в Чешскую Республику. В медицинских документах нет указаний на то, что это суррогатное материнство, но указано, что дети были рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении отмечалось, что мать – гражданка Украины, а отец – иностранец. Затем женщины заставляли оформлять отказ от ребенка в пользу отца-иностранца.

За преступные услуги члены группировки получали от 50 до 70 тысяч евро. За три года своей деятельности организаторам удалось заработать более 1.2 миллионов евро.

В ходе спецоперации было проведено 20 обысков в клинике и на местах жительства организаторов программы. Правоохранителям удалось удалить документы, печати от медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Организаторам преступной схемы грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщали ранее "Комментарии", правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы лиц, связанную с ремонтом оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса", ущерб от которой составил как минимум 12 млн гривен.

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