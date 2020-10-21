Признали невменяемой: состоялся суд над женщиной, которая гуляла Харьковом с отрезанной головой своей дочери

Женщину, которая в апреле этого года убила дочь и гуляла с ее отрезанной головой в пакете по улицам Харькова, признали невменяемой. Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" со ссылкой на комментарий представителя пресс-службы Прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Такое решение вынес суд Дергачевского района Харьковской области. Известно, что судебно-медицинская экспертиза признала у женщины хроническое психическое заболевание, то есть, по словам правоохранителей, она не осознавала своих действий.

К моменту окончания срока апелляционного обжалования женщина проведет в СИЗО, потом ее положат в психбольницу со строгим наблюдением.

Кроме того, известно, что причастность других лиц к убийству ребенка не установлена.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Национальная полиция Киевской области не допустила похищения ребенка украинского блогера-телеведущей.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!