Пришли тысячи людей: во Левове прощаются с Ириной Фарион

Во Львове началось прощание с Ириной Фарион. Ее тело было привезено в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, где собралось много людей, чтобы почтить ее память. Парастас начался в 19:00 и попрощаться с Ириной Фарион можно будет до 22:00 в храме.

Прощание с Ириной Фарион (фото Украинская правда)

Чин похорон состоится в понедельник, 22 июля, в 14.00 в том же Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Захоронение Ирины Фарион пройдет на Лычаковском кладбище на центральной аллее, на поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Трагическое событие произошло 19 июля, когда неизвестный выстрелил Ирине Фарион в голову по улице Масарика, 3 во Львове. Она была доставлена в медицинское учреждение в состоянии глубокой мозговой комы. Несмотря на проведенную операцию и перевод в реанимацию, Ирина Фарион умерла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского назвали "убийцу" Фарион, стоящий за другими убийствами и преступлениями в Украине. Советник руководителя Офиса президента, бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко заявил, что за убийством украинского языковеда Ирины Фарион стоит "русская".

Сергей Лещенко в социальной сети X отреагировал на убийство Ирины Фарион. По словам представителя Зеленского, руководителем убийства Фарион стала "русская", которая таким образом хочет снизить объединенность украинцев против внешнего врага.

По словам Лещенко, россияне стоят не только за убийством Фарион, но и якобы вовлечены в смерть украинских журналистов Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе, а также попыток уничтожить других украинских политических лидеров.

Также "Комментарии" писали о том, что Клименко назвал основные версии убийства Фарион. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланировано. Такое заявление Клименко сделал во время брифинга по расследованию убийства Ирины Фарион.



