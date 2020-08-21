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Главная Новости Общество происшествия Прикол года: президент Бразилии опозорился на встрече с работниками электростанции (ВИДЕО)
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Прикол года: президент Бразилии опозорился на встрече с работниками электростанции (ВИДЕО)

Жаир Болсонару взял на руки мужчину-карлика вместо ребенка

сегодня, 22:38
Автор:

Владимир Лавский

Президент Бразилии Жаир Болсонару снова стал героем Интернета во время открытия электростанции в электростанции в штате Сержипи. Видео эпизода опубликовал один из работников электростанции. 

Политик провел встречу со своими сторонниками и на радостях взял на руки стоявшего рядом мальчика. Как сразу же подсказали стоявшие рядом люди, это был совсем не мальчик, а мужчина-карлик. 

Прикол года: президент Бразилии опозорился на встрече с работниками электростанции (ВИДЕО)

"Верно, верно", — ответил им политик и вернул незнакомца на землю. Тот, впрочем, был совсем не против.

Как ранее сообщали "Комментарии", 12-летний сирота из Волыни не поедет на Евровидение.

12-летнему Максиму Ткачуку отказано в поездке на Детское Евровидение. Об этом сообщил глава правление "Суспильного" Зураб Аласания на своей странице в фейсбуке. 

"Давайте объясню, что случилось. 12-летний мальчик из Волыни Максим Ткачук выступил в Лондоне на песенном конкурсе Stars of the Albion. И добыл там победу. Кстати, в Британии он выполнил песню "Смуглянка". Его бабушка, с которой он проживает, подала документы на участие в Детском Евровидении-2020. И там она не указала об участии в этом конкурсе. Хочется напомнить, что, по правилам "Суспильного", участник не имеет права выступать на различных мероприятиях, которые проводит Российская Федерация. А там одним из спонсоров был "Русский дом/Представительство "Россотрудничества" в Лондоне". Это прямое нарушение правил, поэтому в участии отказано", - написал Аласания. 



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