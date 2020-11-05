Прикарманили: в Черкассах пациенты с COVID-19 после выписки из больницы украли дорогостоящую аппаратуру

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Дмитрий Симоненко
В одной из больниц в Черкассах пропали несколько увлажнителей воздуха, которые необходимы при лечении коронавируса. Пациенты, которые проходили лечение от коронавирусной болезни, подумали, что им аппараты нужнее и присвоили их себе. Об этом сегодня рассказал главврач Первой городской больницы Тимофей Тронц на странице в Facebook.
Тронц не назвал ни данных воров, ни их количества. Он просто констатировал факт того, что переболевшие COVID-19 пациенты выписались из стационара и похитили увлажнители.
Кроме того, он рассказал, что в лечебном заведении ситуация с коронавирусом остается сложной, в стационаре разместили еще дополнительные места, на данный момент там пребывает 31 инфицированный.
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