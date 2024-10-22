Приговоров по делам работы МСЭК ожидать не стоит: где могут быть "лазейки"

Громкий скандал с работой медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) произошел в Украине. Разоблачили схемы незаконного оформления инвалидности, а у представителей комиссий обнаружили сотни тысяч и даже миллионы долларов. Однако, несмотря на разоблаченные преступные схемы, приговоров по делам может и не быть. Об этом заявил депутат Киевского городского совета, народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов Леонид Емец в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".



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По его словам, вряд ли можно ожидать приговоров и реальных посадок. Емец считает, что этого точно не будет в ближайшее время. “Ведь даже если мы берем просто уголовный процесс с процедурой сбора доказательств предъявления подозрений, обвинительного акта, потом рассмотрение дела в суде первой инстанции, потом обязательно рассмотрение апелляции, потому что без этого не будет законного решения. Потом, скорее всего, еще будет кассация”, — отметил столичный депутат.

Он пояснил, что прокуроры по таким уголовным делам точно смогут использовать "лазейки" в законодательстве во избежание ответственности. Так что, по словам нардепа, дела могут затянуть или нарушителей не накажут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности в сотрудничестве с другими правоохранительными органами системно разоблачает масштабные коррупционные схемы в рядах медико-социальных экспертных комиссий. Так, в 2024 году по материалам СБУ 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены.

Подробнее о расследовании дел о работе медико-социальных экспертных комиссий читайте по ссылке.



