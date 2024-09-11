Прифронтовой громаде отключили воду: что говорят власти

Остановлена работа единственного резервного источника потребителей Покровской громады в Донецкой области – модульной фильтровальной станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

"Из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды в Покровскую громаду из альтернативного источника водоснабжения.

Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов не будет производить подачу воды потребителям Покровской общины", – сообщают в Покровской ГВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Два города на Донбассе остались без газа – власти призывают выезжать

Вчера около 10:40 в Покровске Донецкой области в результате вражеских обстрелов была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

В настоящее время без газоснабжения осталось почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых – жители Покровска и 5 тысяч – Родинского.

"Российский террор продолжается. Враг пытается любой ценой сделать условия жизни жителей Покровской общины невыносимыми. Поэтому Покровская ГВА в очередной раз подчеркивает важность эвакуации. На сегодняшний день это единственный способ спасти себя и своих близких", — отмечает местная власть.

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