Президент Зеленский отреагировал на трагедию в Чернигове

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны как можно скорее установить, кто и по каким причинам принес боевое оружие на выставку.

Трагедия в Чернигове. Фото: Суспільне

3 сентября в Чернигове на городской выставке сдетонировала РПГ, в результате чего травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет, двухлетний ребенок – в тяжелом состоянии.

Владимир Зеленский прокомментировал эту трагедию и отметил, что все виновные будут привлечены к ответственности. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Имеем сегодня абсолютно недопустимое событие в Чернигове...", – отметил президент.

Глава государства призвал представителей местных властей и правоохранителей по всей стране следить за тем, чтобы такое не повторилось.

Также заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что у него был четкий и понятный разговор с главой Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом.

"Да, это трагедия. В историческом центре Чернигова сдетонировала РПГ. Все могу понять, никогда не пойму служебную халатность и халатность. Пострадали дети. Это недопустимо!", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он заявил, что идет проверка. Вовлечены лучшие специалисты. ГБР уже присоединились к расследованию.

В местных СМИ Чернигова сообщалось, что во время выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы.

В своем Telegram-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что виновные будут наказаны.

"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре города. На мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало", – написал он.

Глава области уточнил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

"Сейчас идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", – подчеркнул председатель ОВА.

В ГУ Нацполиции области уточнили, что дело будет расследовать ГБР.

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