Президент Зеленский отреагировал на трагедию в Чернигове

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны как можно скорее установить, кто и по каким причинам принес боевое оружие на выставку.
Трагедия в Чернигове. Фото: Суспільне
3 сентября в Чернигове на городской выставке сдетонировала
РПГ, в результате чего травмированы пять человек, среди них четверо детей в
возрасте от 2 до 12 лет, двухлетний ребенок – в тяжелом состоянии.
Владимир Зеленский прокомментировал эту трагедию и отметил, что все виновные будут привлечены к ответственности. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.
"Имеем сегодня абсолютно недопустимое событие в Чернигове...", – отметил президент.
Глава государства призвал представителей местных властей и правоохранителей по всей стране следить за тем, чтобы такое не повторилось.
Также заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что у него был четкий и понятный разговор с главой Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом.
"Да, это трагедия. В историческом центре Чернигова сдетонировала РПГ. Все могу понять, никогда не пойму служебную халатность и халатность. Пострадали дети. Это недопустимо!", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Он заявил, что идет проверка. Вовлечены лучшие специалисты. ГБР уже присоединились к расследованию.
В местных СМИ Чернигова сообщалось, что во время выставки
оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому
населению оружие и боеприпасы.
В своем Telegram-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав
Чаус сообщил, что виновные будут наказаны.
"Не могу
не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре
города. На мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то
была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало", – написал он.
Глава области уточнил, что всем пострадавшим оказывается вся
необходимая квалифицированная медицинская помощь.
"Сейчас идет обследование места событий и выяснение
происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут
наказаны", – подчеркнул председатель ОВА.
В ГУ Нацполиции области уточнили, что дело будет расследовать ГБР.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости