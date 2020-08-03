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"Не должно быть президента": подробности задержания террориста в "Леонардо" (ВИДЕО)

На встрече с журналистами перед штурмом здания Каримов вел себя спокойно, курил и попросил сделать ему кофе

сегодня, 15:08 comments506
Автор:

Елена Волкова
"Не должно быть президента": подробности задержания террориста в "Леонардо" (ВИДЕО)

После встречи киевского террориста Сухроба Каримова с журналистами, как он того требовал, произошел захват бойцами “Альфа”. Об этом передает NEWSONE с места событий.

На встрече с журналистами перед штурмом здания Каримов вел себя спокойно, курил и попросил сделать ему кофе.

"Давайте, ставьте вопросы. Ну, я представляюсь. Я Святой Дух. Не должно быть никакого президента. Все президенты - предатели. Какой президент хоть раз заступился за одного гражданина Украины?", - сказал террорист.

Преступник считает, что управлять миром должен Святой Дух – "есть один человек, и он управляет всем миром, вот и все".

Далее в отделение ворвались сотрудники “Альфы”, которые провели успешную спецоперацию. В данный момент в здании работают взрывотехники, а всех журналистов просят покинуть территорию и не делать стримы.

Напомним, стало известно, кто и зачем угрожает взорвать сотрудников "Универсал Банка" в Киеве.


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